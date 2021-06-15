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2021年6月15日星期二
吳志森
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世紀．二元對坐：殊途不同歸的香城反抗 / 文．區龍宇／編輯．關曉陽
世紀．夕拾朝花：願望錯失流星 / 文．黃念欣
人離心不離 ／文．大海 / 文．大海
乜議員 / 尊子
景觀 / 陳喜艾
電檢指引 / 吳志森
被宰割的天空 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
祖孫情 / 景雲
律政司要戀殖還是愛國？ / 吳思諾
從遺物發現遺願 / 陳漢森
電影人的責任 / 馬家輝
年少輕狂 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
打咗針，毋須隔離 / 鄭志文
人性的狀態 / 區家麟
面見 / 陳耀華
電檢指引 / 吳志森
【明報文章】政府突然刊憲，修改電檢指引，凡有可能危害國安的電影，都不宜上映。
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打咗針，毋須隔離 / 鄭志文
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