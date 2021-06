【明報文章】上文提及,加州州長加文紐森(Gavin Newsom)在5月27日宣布以1.165億美元,即折合約10億港元來鼓勵國民打針,除了向加州居民送出10份150萬美元大獎外,亦有30份5萬美元的現金獎。根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)一篇題為「California to pay $116.5 million in gifts, cash to those who get COVID vaccinations」的報道,由6月3日起,已接種一劑或兩劑疫苗的首200萬加州居民,會自動獲得一張價值50美元的現金儲值卡,可在當地主要大型連鎖超級市場使用。中獎者若拒絕領取,可將獎品捐出。所有加州居民,不論是否永久居民,都符合參加資格,只有在囚人士及一些在公共衛生部門及在獎券中心工作的公僕除外。