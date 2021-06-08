作家專欄
莊元生

自由談

與君世世為兄弟 / 莊元生

【明報文章】我想人類歷史上，最大反差的藝術家應該是梵谷吧。他一直熱切希望靠賣畫為生，但生前只賣出過一幅小張油畫，終其一生只能靠弟弟西奧接濟過活，然而梵谷死後，他的任何一幅作品都賣到天價。

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