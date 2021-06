【明報文章】2019大反抗之後,香城命運懸於一線。雖是低潮,日常抵抗還在。這也是總結過去、展望將來的好機會。最近兩位學者的論辯多少值得一記。葉蔭聰教授去年發表新書《香港身分新認同》,然後何式凝教授在Cultural Studies為文批評葉書以同理心看待排外本土,為求接上話兒,就付出與之勾結的代價(英文題目就是Connection at the Price of Collusion),是「形左實右」。何文引述佛洛依德有關「哀悼」與「憂鬱」兩個概念來分析葉書。「哀悼」和「憂鬱」都以傷感於失去所愛開始,都不願接受事實,但接下來二者就相反了,前者終於接受事實,後者則始終陷溺於傷痛無法復元。何文再借用班雅明的「左翼憂鬱」概念,指有此症狀者所處的矛盾就是要麽繼續堅守已經證明無效的那些立場,要麽以左翼身分去迎合右派。而何文就認為葉書屬於後者。