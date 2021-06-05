作家專欄
阿寬

極度大男人

關於「師承」的查詢 / 阿寬

【明報文章】幾個朋友不約而同WhatsApp我，問我某位新導演是否我徒弟，還附上一條連結，我按入去，看到他的簡介，裏面寫着是「師承」我的。

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