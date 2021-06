【明報文章】眾所周知,印度疫情非常嚴峻。根據《時代》雜誌(TIME)一篇題為「India's COVID-19 Disaster May Be Turning Into an Even Bigger Global Crisis」的報道,印度疫情波及鄰國尼泊爾,令當地在4月11日至5月11日期間錄得9300宗確診個案。