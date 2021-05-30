作家專欄
塵翎

七齣好戲

離開就轉身 / 塵翎

【明報文章】離開香港能否繼續抗爭？視乎你如何定義抗爭，若從個人層面來看，任何時候任何地點都可以抗爭。如卡繆所說，活着已是反抗。

上 / 下一篇新聞