作家專欄
披靈

自由談

消費自決 / 披靈

【明報文章】西西的〈浮城誌異〉有特別的一節，沒談九七大限，反寫到浮城的小資產階級，把春日女神揹在身上。的確，這是個物慾都市，我們吃喝購物，娛樂至死。

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