作家專欄
扁豆

自由談

睡在墓園 / 扁豆

【明報文章】「你覺得這裏有鬼嗎？」一次跟朋友走到山上一個很大的墓園，我隨口問。她說她不信有鬼魂。那是我第一次走進歐洲的墓園；這裏跟香港的很不一樣，我跟她說，因為母親的骨灰只存放在一個狹小的龕位。

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