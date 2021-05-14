作家專欄
文．趙曉彤

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世紀．小小說：旅遊 / 文．趙曉彤

【明報文章】獨自到北城出差時，她非常抑鬱。回港後，她要結婚了，未婚夫是父母和朋友都很滿意的人，也對她很好。她對他的感情很平淡。不過，她對任何人也很平淡。

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