【明報文章】"In this trial, we will refer the deceased as your 妹妹, the first defendant as 爸爸 and the second defendant as 媽媽. Do you understand?"(今次審訊,我們會稱呼死者為你的妹妹,首被告是你的爸爸,次被告是你的媽媽,明白嗎?)大律師耐心地向男孩解釋,待法庭傳譯員翻譯成中文後,男孩點頭說「明白」,接着道出妹妹落入死亡深淵的經過,亦揭開自己受虐的回憶。