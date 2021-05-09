作家專欄
塵翎

七齣好戲

讓我們一起老去 / 塵翎

【明報文章】女星貼出自拍照，網民用放大鏡照出美女頭頂的白髮，驚叫連連：美人老了。女星倒坦然，不怕自然衰老，還邀請大家一起看着她老去。

上 / 下一篇新聞