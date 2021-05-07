作家專欄
文．區聞海／編輯．蔡曉彤

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世紀．五無閒話：成敗論英雄——怎樣理解印度疫情災難 / 文．區聞海／編輯．蔡曉彤

【明報文章】印度的新冠疫情來到第二波失控成災，病案總數在周一（5月3日）超過了2000萬宗，單日感染人數屢創新高，路透社報道以「墓工晝夜不停埋葬死者」起副題。疫情來到今天，我們其實已經對數字麻木。

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