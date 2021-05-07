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2021年5月7日星期五
文．區聞海／編輯．蔡曉彤
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世紀．五無閒話：成敗論英雄——怎樣理解印度疫情災難 / 文．區聞海／編輯．蔡曉彤
世紀．菩提樹大道：流亡的哲學家 / 文．林達峰
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焚書坑儒香港版 / 吳志森
誰對胡志偉麻木不仁？ / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
獵鹿者 / 湯家驊
命運風水陰德 / 德叔
相敬如賓已不易 / 馬家輝
自處之道 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
數字與真相 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
剝落時期 / 韓麗珠
《雙城記》 / 陳增濤
生者與死者的對話 / 陳耀華
世紀．五無閒話：成敗論英雄——怎樣理解印度疫情災難 / 文．區聞海／編輯．蔡曉彤
【明報文章】印度的新冠疫情來到第二波失控成災，病案總數在周一（5月3日）超過了2000萬宗，單日感染人數屢創新高，路透社報道以「墓工晝夜不停埋葬死者」起副題。疫情來到今天，我們其實已經對數字麻木。
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