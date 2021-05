【明報文章】上文提到,很多美國人相信極端組織的荒謬言論,實在匪夷所思。例如「匿名者Q」(QAnon)信奉「深國論」(deep state),有支持者在今年1月衝擊國會山莊,更有的成功當選國會議員。《時代》雜誌(TIME)一篇題為「QAnon Candidates Are Winning Local Elections. Can They Be Stopped?」的文章列舉多個例子,指出他們正滲透政府內部和教育體系。