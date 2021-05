【明報文章】近日Cine Fan的德格拉斯薛克(Douglas Sirk)回顧專題開鑼,先後看了《斷腸春夢》(There's Always Tomorrow,1955)和《苦雨戀春風》(Written on the Wind,1956)。意猶未盡,先找來影評人James Harvey跟薛克的一篇有趣訪問來讀,該訪問刊於1978年7/8月號的Film Comment,題為「Sirkumstantial Evidence」(可瀏覽網上版:t.ly/aFvg)。