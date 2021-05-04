作家專欄
趙伊禕

自由談

甜爺爺 / 趙伊禕

【明報文章】甜爺爺是駐守家樓下唐記包點的吉祥物，每日必到，或嚼馬拉糕，或啖番薯包，似乎沒有第三選擇。老人家自帶一種「健康嗜甜」的精神勁兒，丈夫便給他起了一個外號「甜爺爺」。

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