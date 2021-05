【明報文章】相信各位對臉塗紅、白、藍三種油漆,頭戴牛角帽的安傑利(Jake Angeli),手執插着美國國旗的長矛攻入國會的一幕仍歷歷在目。這位「牛角男」是極右陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)的信徒,也是特朗普的支持者。何謂「匿名者Q」?《時代》雜誌(TIME)一篇題為「QAnon Candidates Are Winning Local Elections. Can They Be Stopped?」的文章指,2017年,網上憑空出現自稱「美國高官」的人,於論壇張貼署名「Q」的海報,散播消息指美國存有一個由民主黨員、猥褻兒童者、撒旦追隨者等組成的「深層政府」(deep state),其臉書專頁更有過百萬粉絲。同時,信徒篤信前總統特朗普正狙擊這個邪惡黑暗勢力集團,由此可見「牛角男」支持特朗普的原因。