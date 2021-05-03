作家專欄
文．阿海

編輯室手記

寫靚佢，學好佢！ ／文．阿海 / 文．阿海

【明報文章】這篇手記其實是想借個位向讀者表達謝意。尤其是在長逾半年以來，曾經響應拿起毛筆，把周日副刊「Sunday Workshop」刊出的字帖抄寫，然後把最滿意的作品郵寄傳給我們的讀者。

上 / 下一篇新聞