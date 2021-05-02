世紀．文字江湖：錢鍾書睥睨韋利 / 文．鄭培凱

【明報文章】錢鍾書學貫中西，在詩論方面鑽研尤深，睥睨一世。他早年出版的詩論《談藝錄》（1948），第五十九節說：「英人Arthur Waley以譯漢詩得名。余見其170 Chinese Poems一書，有文弁首，論吾國風雅正變，上下千載，妄欲別裁，多暗中摸索語，可入《群盲評古圖》者也。所最推崇者，為白香山，尤分明漏泄。香山才情，昭映古今，然詞沓意盡，調俗氣靡，於詩家遠微深厚之境，有間未達。其寫懷學淵明之閒適，則一高玄，（按香山《題潯陽樓》稱淵明曰：『文思高玄』。）一瑣直，形而見絀矣。其寫實比少陵之真質，則一沉摯，一鋪張，况而自下矣。故余嘗謂：香山作詩，欲使老嫗都解，而每似老嫗作詩，欲使香山都解；蓋使老嫗解，必語意淺易， 而老嫗使解，必詞氣煩絮。淺易可也，煩絮不可也。（按《復堂日記補錄》光緒二年八月二十二日云：『閱樂天詩，老嫗解，我不解』；則語尤峻矣。）西人好之，當是樂其淺近易解，凡近易譯，足以自便耳。惟篇末云：『欲觀惡詩，須閱《隨園詩話》』，則殊具識力。自有談藝以來，稱引無如隨園此書之濫者。尤以卷八引青田才女柯錦機調郎五言絕，為極糞土之汙。子才不惜筆墨，一至於斯。」