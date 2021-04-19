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2021年4月19日星期一
陳漢森
教育心語
世紀．一一兩岸：香港國際機場能成為碳中和先驅嗎？ / 文．水中聽月／編輯．關曉陽
世紀．共生紀：動/植/活/人/物 / 文．余麗文
尋找未知的Ws ／文．劉頌陽 / 文．劉頌陽
乜議員 / 尊子
戲如人生 / 譚蕙芸
退學潮 / 吳志森
給DSE孩子們的信（2021） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
艾草豆腐花 / 關銘潔
「收回」自我監管權？ / 吳靄儀
刻意經營課堂常規 / 陳漢森
進去前的預習 / 馬家輝
為什麼他們沒有了常識？ / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
美國叫停強生新冠疫苗 / 鄭志文
那些熟悉的面孔 / 區家麟
阿富汗 / 陳耀華
刻意經營課堂常規 / 陳漢森
【明報文章】這位老師年輕，入職才六年，他能熟練運用電子工具我不奇怪，但他對學生課堂常規的處理，卻令我感到意外。
相關字詞﹕
教學
授課
常規
班級經營
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課堂
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陳漢森
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