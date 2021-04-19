作家專欄
關銘潔

自由談

艾草豆腐花 / 關銘潔

【明報文章】周末登山，上上落落數百級，有點滿頭大汗，抵達山腳，看見一排臨時小販，羅列的農產品，未及細看，被奪目的綠色大字「艾草豆花」招牌吸引過去。

上 / 下一篇新聞