【明報文章】Nomadland主角Fern浪迹天地,駕着旅行車游牧於荒野,晨曦的微光,淡淡的橙紅,映照她自言如山脈般的初老的臉上。電影中的地貌,並不是沙龍美景,卻美如詩,「so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee」,Fern念誦莎翁的詩,「Rough winds do shake the darling buds of May...」,大自然的美不一定是溫柔的。