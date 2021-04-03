作家專欄
文．旺旺

世紀

世紀．文藝雜緒：古琴的「承」與「變」 / 文．旺旺

【明報文章】最近在舊書愛好者的圈子，紛紛提起新亞研究所圖書館2月至3月的幾場書展。不過除了舊書，新亞研究所去年也出版了一本琴學論文結集——《香江琴學文集》。

上 / 下一篇新聞