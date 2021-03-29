作家專欄
李向昇

自由談

雪夜之火 / 李向昇

【明報文章】我是南方人，對海不稀奇，對雪倒是愛得很。所幸兒時在北方住過幾年，每到冬天都能看雪。當然後來這也終成不幸了，回了南方，只能空想，近年又不知為什麼，對雪，特別是雪夜，想念得很，但那是回不去的。

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