作家專欄
湯家驊

法政隨筆

英國人的驕傲 / 湯家驊

【明報文章】上星期，有報道提及英國首相約翰遜視像探訪四個以英國國民（海外）護照（BNO）移居英國的香港家庭時說：「我感到驕傲。」感到驕傲？虧這堂堂首相說得出口。也許這是英國人所謂的幽默感。

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