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2021年3月16日星期二
陳漢森
教育心語
世紀．二元對坐：活在悲劇讀悲劇 讀《希臘悲劇、希臘人，和我們》 / 文．李宇森／編輯．關曉陽
世紀．夕拾朝花：控訴的藝術 / 文．黃念欣
由「綠綠無窮」 到「城市保育」 ／文．梁意 / 文．梁意
乜議員 / 尊子
凶宅 / 陳喜艾
兜踎 / 馬傑偉
公營機構上市難管理（二） / 葉劉淑儀
笑中摸索前進的Tri家仔 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
戒口 / 景雲
小說的魔幻與現實 / 吳思諾
不宜過度解讀 / 陳漢森
戲院與遊樂場 / 馬家輝
視頻平台先殺電視再殺電影？ / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
45歲開始篩查大腸癌 / 鄭志文
打唔打？ / 區家麟
不宜過度解讀 / 陳漢森
【明報文章】蘇軾的《水調歌頭》太出名，很多學校都選教，但常見有兩種教法值得商榷，一種是加插不少文學知識，一種是過度解讀。
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