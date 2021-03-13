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2021年3月13日星期六
譚允芝
法政隨筆
世紀．六合文藝：《木棉情書》——壹．不記來時路 / 文．陳慧／編輯．關曉陽
世紀．亞洲微表情：女性有「血光之災」不能進隧道？ / 文．江迅
乜議員 / 尊子
王晶為什麼投資許鞍華的電影 / 簡冬娜
港人的噩夢 / 馬傑偉
公營機構上市難管理（一） / 葉劉淑儀
米芝蓮餐廳 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
最怕入錯行 / 譚允芝
培養興趣 / 湯才偉
聲音導航員 / 馬家輝
戰國群雄輪流轉 / 石琪
無錢不要做車主 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
愛國經濟 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
你有沒有為香港而哭？ / 鄭美姿
最怕入錯行 / 譚允芝
【明報文章】一般事務律師和大律師所需的技能不同，最怕是入錯行。
相關字詞﹕
質素
持續專業發展
服務
事業
大律師
事務律師
法政隨筆
譚允芝
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你有沒有為香港而哭？ / 鄭美姿
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