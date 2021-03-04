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2021年3月4日星期四
趙志成
教育心語
世紀．四探城市：倫敦平信徒看英國的基督宗教 / 文．曾繁裕／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：書築成堡（二） / 文．鄧正健
趙婷與李安 ／文．陳永仁 / 文．陳永仁
乜議員 / 尊子
黃花風鈴木 / 屈曉彤
老外愛香港 / 馬傑偉
公務員管理文化需改革 / 葉劉淑儀
復必泰疫苗——世上最大賭博 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
律政司「老奉」 / 梁家傑
要令學生想學 / 趙志成
替老師傅洗洗澡 / 馬家輝
信唔過自己條命 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
現實和戲 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
施受法 / 韓麗珠
馬斯克的營銷 Apple Car的酷 / 陳增濤
要令學生想學 / 趙志成
【明報文章】早前到學校進行中文科優化教學計劃，在本欄寫了一篇有關文言文教學，再補充。
相關字詞﹕
生活化
學習動機
學習目標
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中文科
教育心語
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