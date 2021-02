【明報文章】上文提到拜登在2月4日的首次外交演講上提到將會重新與各國建立關係,並會重塑尊重人權及捍衛自由民主等美國價值,預視他可能拋棄特朗普「美國優先」及煽動民粹的政策,回歸理性。拜登亦指施政不再區分對外或對內(there's no longer a bright line between foreign and domestic policy),可見他將致力重建國內的秩序,同時加強與國際盟友合作,強化美國的國際角色和地位,重建公信力。