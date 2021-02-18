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2021年2月18日星期四
韓麗珠
自轉行星
世紀．四探城市：往布盧姆茨伯里 感受帝都的知識力量 / 文．曾繁裕／編輯．林凱敏
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隱語時代 / 馬家輝
染髮與紋眉 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
行運的樣子 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
憤怒之刀 / 韓麗珠
再見！庚子 / 陳增濤
口罩生活 / 陳耀華
憤怒之刀 / 韓麗珠
【明報文章】憤怒是藏在心裏的一柄鋒利的刀，我時常害怕它，有時，它會從我的皮膚下，突現出它的尖角。
相關字詞﹕
人際關係
抱怨
不安
情緒
憤怒
自轉行星
韓麗珠
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