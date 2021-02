【明報文章】《經濟學人》一篇題為Scottish nationalism and the politics of patience的文章指出歷史上很多政治事業是靠長時間爭取、經歷跌宕起伏才能成事。我以歐盟的形成為例。第二次世界大戰後,美國崛起。多名歐盟創立者如前西德總理阿登納、前盧森堡首相伯克、前英國首相邱吉爾等深明歐洲國家普遍地方細,國力弱,難以與之匹敵。他們參考中世紀時「歐洲之父」查理曼(Charlemagne)統一西歐,建立盛極一時的法蘭克王國,堅持成立聯盟與美國對抗。