作家專欄
關銘潔

自由談

讓他們開心購物 / 關銘潔

【明報文章】經過明亮溫馨的嬰兒用品店，時會想到，老人購物點是乏善可陳。醫療器材公司，放眼望去是各式輪椅、步行器、洗澡椅、藥房角落的拐杖、零星擺放的老花鏡，都與行動不便或健康衰退，畫上等號。

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