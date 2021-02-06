作家專欄
文．路德維

世紀

世紀．念黃牧 / 文．路德維

【明報文章】「我總認為這類『四重奏音樂』最易讓人理解：有如傾聽4位理性的人在聊天，從其對話中有所收穫，並能認識到4人所司樂器的獨特之處。」——歌德致友人C. F. Zelter書，1829年11月

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