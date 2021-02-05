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2021年2月5日星期五
德叔
教育心語
世紀．五無閒話：《另起爐灶》：兜了1/4個世紀，還是毫不客氣的打臉 / 文．紅眼／編輯．關曉陽
世紀．城中鳥：戴金絲眼鏡的金眶鴴 / 文、圖．趙曉彤
世紀．閒話雜緒：騎驢看唱本 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
悠長假期 / 日光
腳踭痛症 / 馬傑偉
港交所提升上市盈利要求犯眾怒（二） / 葉劉淑儀
堅持活出真我 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
昨晚夢見宏村 / 湯家驊
街角遇見貓 / 莊元生
主任：無兵司令 / 德叔
素姬與精衛 / 馬家輝
嘰嘰格格 / 黃照達
選擇檢查項目 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
悲慟時期 / 韓麗珠
Café de Flore有仙則名 / 陳增濤
主任：無兵司令 / 德叔
【明報文章】香港學校中的科組主任，不少是無兵司令。
相關字詞﹕
教師
領導
行政
學校
科目
兵卒
將軍
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科組主任
德叔
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未經證實 / 竟齊
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選擇檢查項目 / 關麗珊
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悲慟時期 / 韓麗珠
Café de Flore有仙則名 / 陳增濤
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