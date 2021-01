【明報文章】連串風波後,拜登終於1月20日正式宣誓就任美國第46屆總統。總統致辭成為宣誓大典上的焦點之一。有別於前總統甘迺迪、奧巴馬的華麗辭藻,拜登的演講簡潔樸實,理念易明,主要環繞民主的重要性。他形容,「民主很珍貴」(democracy is precious),捍衛民主制度需要「國家人民團結一致」(Bringing America together. Uniting our people.)。但美國民風強悍,社會上充斥着個人主義,要團結全民,談何容易!