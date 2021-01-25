作家專欄
冠玉

自由談

街頭小吃 / 冠玉

【明報文章】童年家住九龍城寨，每天上下課總得經過城寨外圍一帶，每到午後就有一檔檔流動小販售賣各式各樣的小吃，窮家子弟，口袋難得有一角幾分，不過有時剪髮後找贖到一些零錢，也可以間中解解饞。

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