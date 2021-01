【明報文章】現時,世界各國正進入「打針期」,市民對於各種疫苗所使用的技術名稱都聽得多但未必了解,例如美國藥廠輝瑞及德國公司BioNTech合作研發的疫苗,就用上嶄新的mRNA技術,到底什麼是mRNA呢?在1月18日,《時代》雜誌(TIME)刊登一篇題為mRNA Technology Gave Us the First COVID-19 Vaccines. It Could Also Upend the Drug Industry的文章解釋得十分清楚,值得同大家分享。