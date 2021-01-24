世紀．文字江湖：詩人韋利 / 文．鄭培凱

【明報文章】韋利是詩人翻譯家，也是譯介中日古典文學最重要的推手，以行雲流水般的流暢英文，展現了中日古典文學的優雅風神，使得平日不會接觸東方文化的英美讀者，有機會感受中日文學傳統的典雅，體會東方世界的思想感情。他1907年進入劍橋大學國王學院（King's College），修讀的專業是古典文學，主要研讀古希臘羅馬文學與文獻，使他對西方文化傳承有着深刻的認識，同時也學了梵文，使他對各類古籍經典發生了興趣。他1913年進入大英博物館的東方圖籍部，擔任賓永（Laurence Binyon）的助理，保管及整理東方書畫、手稿等。賓永是著名的詩人與東方藝術學者，對東亞與波斯藝術的領域造詣甚深，在指導工作與日常接觸中給了韋利兩方面的啟發，一是對中日古典文學的興趣，二是詩人情懷的薰陶。環境的耳濡目染與工作的需要，使韋利自學了中文、日文，以完成藏品記錄、分類、編冊的任務。這種特殊的經歷激起了韋利的詩情想像，在大英博物館滿目琳琅的書庫中，像福爾摩斯探案一樣，通過神秘的異域文字，對古老東方文學表意與抒情的審美追求，發生了濃厚興趣。他主要的工作是整理斯坦因的敦煌資料，如此，韋利開始了翻譯與介紹東方文化的畢生追求。