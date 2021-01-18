作家專欄
文．文潔／編輯．關曉陽

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世紀．一一兩岸：走出中國美學的新路 / 文．文潔／編輯．關曉陽

【明報文章】筆者投身環保NGO的工作，來自面對大自然時的感動。然而近日香港政局動盪，風雲色變，在彼岸的廣州，思考環保工作的意義，一時未有答案。

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