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2021年1月16日星期六
關麗珊
關目
世紀．六合文藝：石黑一雄：混合與分歧 / 文．周永新／編輯．關曉陽
世紀．亞洲微表情：從外交官的「陪睡丫頭」到「夫人外交」 / 文．江迅
世紀．詩言志：不飛鳥 / 文．吳耀宗
乜議員 / 尊子
社交網絡與港區國安法 / 簡冬娜
雙重國籍 / 吳志森
冥想尋希望 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
新任CJ / 譚允芝
聰明與智慧 / 湯才偉
總編輯的身影 / 馬家輝
火紅與流浪歲月 / 石琪
旅行癮 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
如果跌倒不能避免 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
失聯的27小時 / 鄭美姿
德國是什麼地方？ / 陳耀華
如果跌倒不能避免 / 關麗珊
【明報文章】二○一八年開始在安老院教長者瑜伽，即使有理論認為只能教坐臥式子，以免長者跌倒，我依然教學生站立練習。
相關字詞﹕
保護
退化
意外
卸力
跌倒
安老院
長者
瑜伽
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關麗珊
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旅行癮 / 趙崇基
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德國是什麼地方？ / 陳耀華
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德國是什麼地方？ / 陳耀華
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