【明報文章】1月6日衝擊美國國會事件後續發展跌宕起伏。美國傳媒報道,眾議院民主黨議員提交彈劾議案,指控特朗普「煽動叛亂」,並促請副總統彭斯引用憲法第25條修正案,罷免特朗普的職務。本文見報時,距離特朗普完成任期還餘5天,眾議院便以232票比197票通過彈劾議案,相信民主黨是趁機窮追猛打,希望防止特朗普東山再起。而近日美國商界開始公開回應事件,財經網站Seeking Alpha刊登題為Corporate America reconsiders political funding after storming of U.S. Capitol的文章,指多間美國巨企在衝擊事件後,紛紛暫停資助政治活動。