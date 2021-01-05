作家專欄
齊琬

自由談

一線生機 / 齊琬

【明報文章】好友的男友是甜品師傅，在半年前開了餐廳。現在這間餐廳漸為人熟知，我身邊的一些人都不約而同拜訪過此店，這個地方竟成了我們共同享有的空間。

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