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2021年1月2日星期六
張文光
三言堂
世紀．六合文藝：黃碧雲《揚眉女子》創奇蹟 / 文．鄭明仁／編輯．關曉陽
世紀．六合文藝：黃碧雲《附件三》內外 / 文．鄭政恆
世紀．亞洲微表情：記憶遭遇「橡皮擦」：會遺忘很多事，但不包括愛 / 文．江迅
世紀．閒話雜緒：回顧的意義 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
麻辣攻港 味蕾染紅 / 簡冬娜
不了情 / 張文光
英國經濟堪憂 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
禁蒙面法終極上訴 / 譚允芝
反思中的帶路人 / 湯才偉
違法不達義 / 馬家輝
戰狼來自古希臘 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
只要活着就有希望 / 關麗珊
及時 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
照進心裏的陽光 / 鄭美姿
DGA 2020 / 陳力行
不了情 / 張文光
【明報文章】新的一年，寫一個古老的愛情故事：白居易的《長恨歌》，唐明皇與楊貴妃之愛。
相關字詞﹕
愛情
日本
唐明皇
楊貴妃
文學
傳說
長恨歌
白居易
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