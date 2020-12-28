Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
作家專欄
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
作家專欄
2020年12月28日星期一
何鉛
自由談
世紀．一一兩岸：反思台灣學術研究論文被送中 / 文．何明修／編輯．關曉陽
世紀．共生紀：In the Meantime / 文．余麗文
停一停，「心」呼吸 ／文．迪仔 / 文．迪仔
乜議員 / 尊子
我的單車 / 譚蕙芸
周年紀念 / 馬傑偉
香港年輕人為何抗拒內地（三） / 葉劉淑儀
世代需求金字塔 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
香港樂壇頒獎禮還剩多少意義？ / 何鉛
2020年感受 / 吳靄儀
留在「痛苦的安舒區」 / 陳漢森
決策的邏輯 / 馬家輝
那些陽奉陰違的人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
自然新冠抗體 有半年保護力 / 鄭志文
東西柏林 / 區家麟
香港樂壇頒獎禮還剩多少意義？ / 何鉛
【明報文章】1980年代香港流行音樂工業騰飛，大型媒體紛紛舉辦樂壇頒獎禮，成為重要的推動力。來到快踏入2021年的這刻，若以推動本地音樂為目標，這些運行多年不變的頒獎禮其中尚餘多少意義？
上 / 下一篇新聞
世紀．一一兩岸：反思台灣學術研究論文被送中 / 文．何明修／編輯．關曉陽
世紀．共生紀：In the Meantime / 文．余麗文
停一停，「心」呼吸 ／文．迪仔 / 文．迪仔
乜議員 / 尊子
我的單車 / 譚蕙芸
周年紀念 / 馬傑偉
香港年輕人為何抗拒內地（三） / 葉劉淑儀
世代需求金字塔 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
香港樂壇頒獎禮還剩多少意義？ / 何鉛
2020年感受 / 吳靄儀
留在「痛苦的安舒區」 / 陳漢森
決策的邏輯 / 馬家輝
那些陽奉陰違的人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
自然新冠抗體 有半年保護力 / 鄭志文
東西柏林 / 區家麟
世紀．一一兩岸：反思台灣學術研究論文被送中 / 文．何明修／編輯．關曉陽
世紀．共生紀：In the Meantime / 文．余麗文
停一停，「心」呼吸 ／文．迪仔 / 文．迪仔
乜議員 / 尊子
我的單車 / 譚蕙芸
周年紀念 / 馬傑偉
香港年輕人為何抗拒內地（三） / 葉劉淑儀
世代需求金字塔 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
2020年感受 / 吳靄儀
留在「痛苦的安舒區」 / 陳漢森
決策的邏輯 / 馬家輝
那些陽奉陰違的人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
自然新冠抗體 有半年保護力 / 鄭志文
東西柏林 / 區家麟
prev
next
相關新聞
世紀．一一兩岸：反思台灣學術研究論文被送中 / 文．何明修／編輯．關曉陽
世紀．共生紀：In the Meantime / 文．余麗文
停一停，「心」呼吸 ／文．迪仔 / 文．迪仔
乜議員 / 尊子