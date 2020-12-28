作家專欄
何鉛

自由談

香港樂壇頒獎禮還剩多少意義？ / 何鉛

【明報文章】1980年代香港流行音樂工業騰飛，大型媒體紛紛舉辦樂壇頒獎禮，成為重要的推動力。來到快踏入2021年的這刻，若以推動本地音樂為目標，這些運行多年不變的頒獎禮其中尚餘多少意義？

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