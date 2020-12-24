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2020年12月24日星期四
黃明樂
女人心
世紀．四探城市：漢江上 漢江下 / 文．豬腩肉／編輯．關曉陽
世紀．玻璃大叔：做文者言 / 文．鄧正健
不一樣的平安夜 ／文．鄭嘉慧 / 文．鄭嘉慧
乜議員 / 尊子
與iPad為伴的老人 / 屈曉彤
聖誕精神 / 張文光
老師那無條件的愛 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
祈求平安 / 梁家傑
危機下教學範式的轉變 / 趙志成
抗疫變放疫 / 馬家輝
嘰嘰格格 / 黃照達
愛和祝福 / 關麗珊
寒冬 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
奴怒 / 韓麗珠
荷李活最後的黃金年代（二） / 陳力行
不再問天二千年 / 陳增濤
老師那無條件的愛 / 黃明樂
【明報文章】遇過很多life coaching clients，不約而同覺得，自己沒有內在價值。
相關字詞﹕
低潮
平安夜
報答
愛
老師
完美主義
價值
光明女樂
黃明樂
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