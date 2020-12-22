作家專欄
景雲

自由談

子生三年 / 景雲

【明報文章】《論語．陽貨》中，宰我與孔子談論三年的守喪期，認為太長了，孔子不認同。宰我離去，孔子有感而發：「予之不仁也！子生三年，然後免於父母之懷。夫三年之喪，天下之通喪也。」

上 / 下一篇新聞