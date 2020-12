【明報文章】2020年聖誕佳節將至,難望聖誕快樂,但仍可祈求心靈的平安。趁此空間,或可反思一些平時無暇深究的根本問題,例如:我們需要更多法律嗎?過去一年,香港人領教到,法律可以是專政對付人民的大殺傷力武器。著名法律學者、前英國最高法院法官、香港終審法院非常任法官岑耀信(Jonathan Sumption)提醒世人:「We cannot have more law without more state power to apply it.」——訂立更多法律,必然是給國家更多權力執法。對一個沒有民主制度制衡的地區而言,法律的潛在危險更顯而易見。岑老師這句話出自他的小書Trials of the State頁18,很值得特別是法律界和法律學生細續此書。