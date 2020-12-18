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2020年12月18日星期五
張文光
三言堂
世紀．五無閒話：馬勒當拿 超越時代的球技 特定時代的球王 / 文．李峻嶸／編輯．關曉陽
世紀．菩提樹大道：卑劣的勾當 / 文．林達峰
世紀．閒話雜緒：比維納斯美 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
九龍關 / 日光
大象情深 / 張文光
馬雲，杭州，二十年 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
身在福中 / 湯家驊
商校合作 / 德叔
其實因為麵包 / 馬家輝
嘰嘰格格 / 黃照達
乾坤莫測 / 關麗珊
皇家的真愛 / 陶囍
嘰嘰格格 / 黃照達
虛弱時間 / 韓麗珠
又叫得出名 / 陳力行
《史記》土木合相的帝王術 / 陳增濤
大象情深 / 張文光
【明報文章】世上最寂寞的大象卡萬（Kaavan），離開巴基斯坦的動物園，前往柬埔寨大象保護區。
相關字詞﹕
保護動物
達爾文
生死
哭泣的大象
感情
動物
生命
大象
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又叫得出名 / 陳力行
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