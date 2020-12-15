作家專欄
關銘潔

自由談

這麼近，那麼遠 / 關銘潔

【明報文章】早上，精神奕奕跟家人朗聲說早安，得到的反應是頭不抬，眼不看，只回一聲有氣無力的「嗯」，但是，十隻指頭卻活力十足地在手機鍵盤上飛躍。

上 / 下一篇新聞