【明報文章】每天均要面對奇幻論述、謊言無窮盡的城市人,你會發現自己無法在噩夢中醒來,荒誕日常化只能選擇繼續呼吸或見字飲水,城市人從今而後可以寫最駭人聽聞的奇異歷史。勒瑰恩(Ursula K. Le Guin,1929-2018)是美國至為重要的女性主義及科幻作家,在讀者與學者的心中,她的奇幻成長小說系列《地海六部曲》(The Earthsea Cycle)與《魔戒》(The Lord of the Rings)及《納尼亞傳奇》(The Chronicles of Narnia)並列為科幻小說的經典。她的作品往往通過顛覆日常的想像,探索社會體制的規條、生活的價值、人類面對的危機等,並以哲學的角度反思環境變遷與資源分配失衡的社會議題,開闢讓人省思的空間。勒瑰恩的故事卻以《離開奧美拉城的人》(The Ones Who Walk Away from Omelas,1973)最刺痛人心,在歲月靜好的日子,想誰人犧牲了什麼。